Нужен специалист по Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок1040 просмотров

На сайте есть сбой после вируса.

Вирус вычистили, но пропала возможность входа в админку.

После отката сайта, ситуация восстанавливается, но через какое то время снова в админку не зайти.

Подробности перешлю на електронку.

Opencart
4 года назад
zadaha
45 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад
$15
1 день
Escrow
Очень доволен работой. Быстро и качественно. Очень рекомендую. Буду сам обращаться.
Спасибо за сотрудничество, хороший заказчик, на связи и оплата своевременно, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Игорь
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
KipenOksana
Оксана 
26 лет
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Была
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