Улучшить показатели CLS LCP

Есть сайт на DLE. В гугл вебмастере отображаются проблемы CLS LCP (на скриншоте).

Это связано с размещением рекламных блоков. Можете ли Вы ГРАМОТНО помочь устранить эту проблему. Читал на англоязычных ресурсах, что можно зарезервировать место под рекламные блоки через CSS. Но проблема в том, что блоки адаптивные.

Если можете грамотно помочь и знаете эту тему, оставьте заявку - покажу сайт.