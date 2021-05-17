Улучшить показатели CLS LCP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка1275 просмотров

Есть сайт на DLE. В гугл вебмастере отображаются проблемы CLS LCP (на скриншоте).

Это связано с размещением рекламных блоков. Можете ли Вы ГРАМОТНО помочь устранить эту проблему. Читал на англоязычных ресурсах, что можно зарезервировать место под рекламные блоки через CSS. Но проблема в том, что блоки адаптивные.

Если можете грамотно помочь и знаете эту тему, оставьте заявку - покажу сайт.

CSSDLE
4 года назад
vadim3553
Вадим 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Алексей
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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4 года назад