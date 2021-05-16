Добавление меню в wordpress

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Закрыт12 заявок1301 просмотр

Требуется внести некоторые правки в сайте на wordpress. Тема Jupiter. нужно добавить меню. 

WordPress
4 года назад
woolestonia
Гарри Куло 
37 лет
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Был
14 дней назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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Владимир
 
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7 дней назад
123 отзыва(-3)
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Валентин
 
58 лет
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7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
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Никита
 
34 года
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3 года назад
8 отзывов(-1)
4 года назад
Александр
 
49 лет
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год назад
4 отзыва
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Андрей
 
37 лет
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Оксана
 
26 лет
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Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
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Николай
 
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год назад
61 отзыв
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Валерий
 
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Ярослав
 
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год назад
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Данил
 
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3 года назад
22 отзыва
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Алексей
 
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