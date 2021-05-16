В рамках задачи по редизайну натянуть новый HTML-шаблон на WP

Редизайн сайта. Требуется WP- программист, чтобы подкоректировать функционал и натянуть новый HTML-шаблон сайта https://medconsulting-center.de/ на WordPress.

Изменение по функционалу достаточно существеенные (например нужно добавить каталог, добавить пару страниц на основной сайт, подкорректировать в личном кабинете).

В действующей версии основной сайт, один из двух каталогов, регистрация, личный кабинет реализованы на плагине WP-Recall .

И да, минимум два программиста разобравшись в вопросе отказались - один сказал, что не справится, другой, что не уверен, что сможет на этом плагине сделать вкладку со списком исполнителей . Ну и еще двое передумали, даже не знаю почему. Поэтому решил указать бюджет, может так будет легче договориться.

Если кто-то заинтересован - пишите - вышлю новую верстку и дупликат действующего сайта.