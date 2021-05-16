В рамках задачи по редизайну натянуть новый HTML-шаблон на WP

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок11402 просмотра

Редизайн сайта. Требуется WP- программист, чтобы подкоректировать функционал и натянуть новый HTML-шаблон сайта https://medconsulting-center.de/ на WordPress.

Изменение по функционалу достаточно существеенные (например нужно добавить каталог, добавить пару страниц на основной сайт,  подкорректировать в личном кабинете).

В действующей версии основной сайт, один из двух каталогов, регистрация, личный кабинет реализованы на плагине WP-Recall .

И да, минимум два программиста разобравшись в вопросе отказались - один сказал, что не справится, другой, что не уверен, что сможет на этом плагине сделать вкладку со списком исполнителей .  Ну и еще двое передумали, даже не знаю почему.  Поэтому решил указать бюджет, может так будет легче договориться.

Если кто-то заинтересован - пишите - вышлю новую верстку и дупликат действующего сайта. 

HTMLWordPress
4 года назад
UneMed
58 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

R0bert
32 года
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7 дней назад
4 года назад
$500
30 дней
Парень просто исчез, испарился. Получил предоплату 250 $ и исчез. Отдельное спасибо, конечно, администрации сайта. Это уже второй случай у меня с вашими исполнителями. И да, на всякий случай, для информации. Парень из Бишкека, а не Иерусалима, как написано у него в профиле.
Попал в больницу и не смог доделать проект, за что приношу глубочайшие извинения. Да, на момент принятия заказа находился в другой стране. Как только удалось выйти на связь вернул всю предоплату. Еще раз извиняюсь, что подвел...

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