этот сайт: https://medconsulting-center.de СЯ по запросу, минимум 4, максимум 50
- Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрытгод назад
Консультативная помощь. Оплата почасовая через PayPal. Коммуникация по скайпу. сайт: https://medconsulting-center.de/Контекстная реклама4 заявкиЗакрытгод назад
Знание Google Analytics приветствуются. Рекламная компания уже запущена, есть настройки на цели в Google Analytics. Однако все идет пока что криво. Поэтому нужен специалист. Оплата PayPalКонтекстная реклама1 исполнительЗавершенгод назад
- $3000
Добрый день, коллеги. Работаю только по счету! Предлагаю рассмотреть возможность продвижения нового сайта медицинской тематики: https://medconsulting-center.de Бриф по запросу.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт2 года назад
сайт: https://medconsulting-center.de/Контекстная реклама1 исполнительЗавершен2 года назад
- $600
Редизайн сайта https://medconsulting-center.de/ A/ Краткое ТЗ 1. Сформировать из верстки скелет новой темы. 2. Внедрить посттайп "Клиники" - Сделать поля под все данные - Реализовать фильтры, категории - Внести незначительные изменения в верстку 1й и 2й страниц раздела "Клиники" ...Завершен2 года назад
- $500
Редизайн сайта. Требуется WP- программист, чтобы подкоректировать функционал и натянуть новый HTML-шаблон сайта https://medconsulting-center.de/ на WordPress. Изменение по функционалу достаточно существеенные (например нужно добавить каталог, добавить пару страниц на основной сайт, подкорректировать в личном кабинете). ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт3 года назад
Нужна верстка интернет-магазина. WPЗавершен3 года назад
Необходимо спарсить каталог с действующего сайтаБазы данных1 исполнительЗавершен3 года назад
cms - WorldPress, личный кабинет на базе дополнения Shop Service плагина WP-RecallHTML-верстка12 заявокЗакрыт3 года назад
Интернет-магазин на Wordpress. 15 товаров, личный кабинет, Robokassa. Оплата почасовая.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Дизайн в виде картинок есть в прикрепленном файле. Есть мобильная версия. Нужен программист и верстальщик в одном лице. К этому могу добавит только, то что планирую периодически менять текст и фотографии. Адрес сайта unemed.deЗавершен4 года назад
Цель сайта поиск немецких врачей для обучения казахских врачей на территории Казахстана и Германии.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад