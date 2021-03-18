UneMed

Станислав UneMed

 
57 летГермания/Мюнхен
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$870
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
chernin
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
9 баллов
год назад
Консультативная помощь по настройке компании в Google Ads
Оплата вчасна, швидка. Комунікація легка. Рекомендую до співпраці.
Отлично поработали. спасибо
Ответный отзыв
Zhenia_Baklanov
19 летУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
$600
10 баллов
2 года назад
В рамках задач по редизайну натянуть верстку на WP
Было очень приятно с Вами работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, обращайтесь. Большое спасибо!
Евгений ответственно отнесся к работе. Я доволен. Планирую обращаться в дальнейшем.
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mark696
Марк 
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$50
10 баллов
2 года назад
Настроить контекстную рекламу Яндекс Директ
Станислав, справедливый, но строгий заказчик. Благодарен ему за понимание. К большому сожалению, мне не удалось быть полезным. Как заказчика, Станислава, рекомендую!
Вчера услышал новое слово "инфоцыгане" - оно чрезвычайно подходит Марку. Но это мое субъективное мнение. Объективно могу сказать только следующее. Исполнитель обещал в обмен на хороший отзыв вернуть деньги. Марк - оставьте их себе, это мой новогодний подарок)
Ответный отзыв
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$500
10 баллов
2 года назад
В рамках задачи по редизайну натянуть новый HTML-шаблон на WP
Попал в больницу и не смог доделать проект, за что приношу глубочайшие извинения. Да, на момент принятия заказа находился в другой стране. Как только удалось выйти на связь вернул всю предоплату. Еще раз извиняюсь, что подвел...
Парень просто исчез, испарился. Получил предоплату 250 $ и исчез. Отдельное спасибо, конечно, администрации сайта. Это уже второй случай у меня с вашими исполнителями. И да, на всякий случай, для информации. Парень из Бишкека, а не Иерусалима, как написано у него в профиле.
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Yuumatov
Михаил 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)
$134
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта
Побольше бы таких заказчиков, все четко, ясно. 100% аванса сразу скинул.
Михаилу спасибо. Все сделано на отлично.
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