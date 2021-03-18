Парень просто исчез, испарился. Получил предоплату 250 $ и исчез. Отдельное спасибо, конечно, администрации сайта. Это уже второй случай у меня с вашими исполнителями. И да, на всякий случай, для информации. Парень из Бишкека, а не Иерусалима, как написано у него в профиле.