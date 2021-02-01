mark696

Марк mark696

 
29 летУкраина/Хуст
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Интернет- маркетолог и основатель студии веб-дизайна digital маркетинга

Интернет-маркетолог с опытом более 5 лет, основатель студии digital маркетинга и web-дизайна

Могу предложить:

Бесплатный аудит рекламы и сайта

Настройка рекламы в Яндекс и Google

Создание красивого современного сайта "под ключ" ( WordPress, Tilda, CMSmoto, uKit, LPgenerator, LPmotor )

Упаковка бизнеса с нуля "под ключ": сайт + соц. сети + запуск рекламы

Работаю как ИП

ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ КО МНЕ:

+более 5 лет опыта работы ;

+вхожу в ТОП лучших специалистов на 3-х популярных сайтах фриланса

+0 отрицательных отзывов и более 300 положительных отзывов в совокупности на разных сайтах

+работаю как физ. лицо и как ИП по договору с оплатой на р/с; (возможно ЭДО)

+сертифицированный специалист по рекламе в Яндекс и Google

Отзывы обо мне можно почитать через мой сайт визитку mr-mark.digital

Буду рад проконсультировать Вас и ответить на все вопросы. Обращайтесь!

WordPressTildaСайт-визитка
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-10
Контекстная реклама
ТОП-50
Сайты «под ключ»
Портфолио
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Отзывы заказчиков
guest_16670640258902
год в сервисе
Был
год назад
$131
10 баллов
год назад
Запуск рекламы в Google Adwords на английском
Сделал рекламу в Гугле на высшем уровне. Смело могу рекомендовать этого исполнителя. Если нужно, еще буду обращаться. Спасибо!
Все хорошо. Отличный заказчик, приятно было работать!
Ответный отзыв
bogdansimenko
Дёрн 
40 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Создание красивого сайта под ключ
Спасибо Марку за быстроту и оперативность. Сделал сайт по нашим пожеланием. Будем еще сотрудничать по рекламе. Рекомендую!
Большое спасибо за отзыв!
Ответный отзыв
UneMed
57 летГермания
4 года в сервисе
Был
год назад
$50
7 баллов
2 года назад
Настроить контекстную рекламу Яндекс Директ
Вчера услышал новое слово "инфоцыгане" - оно чрезвычайно подходит Марку. Но это мое субъективное мнение. Объективно могу сказать только следующее. Исполнитель обещал в обмен на хороший отзыв вернуть деньги. Марк - оставьте их себе, это мой новогодний подарок)
Станислав, справедливый, но строгий заказчик. Благодарен ему за понимание. К большому сожалению, мне не удалось быть полезным. Как заказчика, Станислава, рекомендую!
Ответный отзыв
guest_16374115569315
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$147
10 баллов
2 года назад
Сайт с блогом на водпрессе
нужно было сделать красивый сайт по медиа киту, в итоге задача была выполнена в сроки и получился сайт по моим представлениям, советую
Все отлично. Отличный заказчик.
Ответный отзыв
andzhej1979
44 годаАвстрия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$41
10 баллов
3 года назад
Закажем контекстную рекламу Google ads.
Воспользовались услугами и предложением этого человека, остались очень довольны и соответственно продолжаем работать дальше. Сразу видно, что человек знает свое дело и в этом деле специалист, остались очень довольный быстрой качественной работой. Могу сказать, что человек мастер своего дела и знает, чем занимается на все 100%, по этому могу сказать слово "Рекомендую". Спасибо за работу!
Отличный заказчик! Не смотря на то что получается не все как запланировали, остаётся на положительной ноте. По больше бы таких заказчиков. Очень надеюсь, что получиться построить долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
Контекстная реклама
3 отзыва
$25/час
от $100от 3 дней
#10
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$25/час
от $100от 3 дней
#46
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$150/час
от $150от 14 дней
#504