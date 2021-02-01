Интернет- маркетолог и основатель студии веб-дизайна digital маркетинга

Интернет-маркетолог с опытом более 5 лет, основатель студии digital маркетинга и web-дизайна



Могу предложить:

➤ Бесплатный аудит рекламы и сайта

➤ Настройка рекламы в Яндекс и Google

➤ Создание красивого современного сайта "под ключ" ( WordPress, Tilda, CMSmoto, uKit, LPgenerator, LPmotor )

➤ Упаковка бизнеса с нуля "под ключ": сайт + соц. сети + запуск рекламы



Работаю как ИП



ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ КО МНЕ:

+более 5 лет опыта работы ;

+вхожу в ТОП лучших специалистов на 3-х популярных сайтах фриланса

+0 отрицательных отзывов и более 300 положительных отзывов в совокупности на разных сайтах

+работаю как физ. лицо и как ИП по договору с оплатой на р/с; (возможно ЭДО)

+сертифицированный специалист по рекламе в Яндекс и Google

Отзывы обо мне можно почитать через мой сайт визитку ➤ mr-mark.digital

Буду рад проконсультировать Вас и ответить на все вопросы. Обращайтесь!