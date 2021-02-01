Интернет-маркетолог с опытом более 5 лет, основатель студии digital маркетинга и web-дизайна
Могу предложить:
➤ Бесплатный аудит рекламы и сайта
➤ Настройка рекламы в Яндекс и Google
➤ Создание красивого современного сайта "под ключ" ( WordPress, Tilda, CMSmoto, uKit, LPgenerator, LPmotor )
➤ Упаковка бизнеса с нуля "под ключ": сайт + соц. сети + запуск рекламы
Работаю как ИП
ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ КО МНЕ:
+более 5 лет опыта работы ;
+вхожу в ТОП лучших специалистов на 3-х популярных сайтах фриланса
+0 отрицательных отзывов и более 300 положительных отзывов в совокупности на разных сайтах
+работаю как физ. лицо и как ИП по договору с оплатой на р/с; (возможно ЭДО)
+сертифицированный специалист по рекламе в Яндекс и Google
Отзывы обо мне можно почитать через мой сайт визитку ➤ mr-mark.digital
Буду рад проконсультировать Вас и ответить на все вопросы. Обращайтесь!
- Передача всех прав и доступов к рекламным аккаунта97 просмотров
- Подарок: Промо-код от 3000 ₽ или 1500 грн203 просмотра
- КЕЙС: Детейлинг центр в г. Тюмень111 просмотров
- КЕЙС: Курс по регрессии78 просмотров
- КЕЙС: Криптовалюта - обмен, покупка, продажа43 просмотра
- КЕЙС: Продажа двигателей в Украине83 просмотра
- КЕЙС: Займы и кредиты в Украине90 просмотров
- КЕЙС: Займы и кредиты в Казахстане88 просмотров
- КЕЙС: Продажа АКПП в Украине81 просмотр
- КЕЙС: Генетические тесты в Москве и области45 просмотров
- КЕЙС: Продажа ароматизаторов оптом76 просмотров