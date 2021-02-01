Закажем контекстную рекламу Google ads.

Контекстная рекламаЗавершен15 заявок1163 просмотра
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Всем привет. Нужен человек, который профессионально занимается раскруткой сайтов в Google ads. Человек, который имеет свой прокаченный аккаунт в этой системе и знает свое дело. Ждем с нетерпением ваши предложения. Сегмент весь, кроме стран СНГ (страны СНГ не интересуют)

3 года назад
andzhej1979
44 годаАвстрия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mark696
Марк 
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$41
3 дня
Воспользовались услугами и предложением этого человека, остались очень довольны и соответственно продолжаем работать дальше. Сразу видно, что человек знает свое дело и в этом деле специалист, остались очень довольный быстрой качественной работой. Могу сказать, что человек мастер своего дела и знает, чем занимается на все 100%, по этому могу сказать слово "Рекомендую". Спасибо за работу!
Отличный заказчик! Не смотря на то что получается не все как запланировали, остаётся на положительной ноте. По больше бы таких заказчиков. Очень надеюсь, что получиться построить долгосрочное сотрудничество.