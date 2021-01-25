Рекламная кампания

Требуется создание и ведение рекламной кампании

для сайта студия-тату.рф

Прошу писать только тех исполнителей, кто был связан с данной тематикой.

Также прошу учесть, что выставлять за клик по максимальной цене смогу и я, поэтому кампания нужна хороша скорректированная и продуманная, дабы не сливать бюджет на дорогие клики.