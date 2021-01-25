Разобраться с контекстной рекламой

Контекстная рекламаЗакрыт6 заявок2133 просмотра
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Создали сайт на англ языке для европейского рынка, настроили рекламу в Гугл. Реклама проработала 2 дня и "обход системы", что только не делали, подавали аппеляцию, все равно блок. Писать ток опытным. Тем кто имел подобный опыт.

Вот сайт https://accessiblecity.eu

3 года назад
ooomaxpro
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад