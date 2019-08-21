Здравствуйте, нужно отрерайтить основные разделы сайта https://arti.ru и написать 4-5 статей на сайт в раздел "статьи и аналитика" https://arti.ru/articles/ . жду предложения
- Копирайтинг11 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, Нужно на сайте сделать "выбор города", 4 города всего. Сайт сделан на вордпресс. Если человек заходит с другого города, которого нет в списке 4-ех, то выбирался просто 1 из 4. Который главный.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Всем привет, необходимо выгрузить товары на интернет магазин сделанный на opencart. Выгрузка через Эксель. Делов на 20 минут максимум. Есть даже инструкция от программиста, который раньше это делал. p.s. Инструкция прилагаю.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Всем привет, нужно настроить рекламу в Гугл на этот сайт https://accessiblecity.eu Ключевые слова, что-то типа: tactile indicator и т. д. Настроить на Германию. На 1 страну. Оплата по факту выполненной работы. (т к прошлый исполнитель недоделал работу, компания модерацию не ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт3 года назад
Создали сайт на англ языке для европейского рынка, настроили рекламу в Гугл. Реклама проработала 2 дня и "обход системы", что только не делали, подавали аппеляцию, все равно блок. Писать ток опытным. Тем кто имел подобный ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт3 года назад
Всем привет, в архиве прилагаю как сделали кривые руки и как надо сделать. Фотографий будет примерно 12 штук. Жду адекватные цены. Заранее спасибо за заявки. 3 фотки как сделали кривые руки, в ПДФ формате как надо сделать.3D-графика15 заявокЗакрыт4 года назад
здравствуйте, есть верстка, надо нятнуть на цмс и функционал возможно какой то допилитьСистемы управления (CMS)20 заявокЗакрыт4 года назад
- $75
Всем привет, прилагаю фотографии дизайна сайта который нужно разработать. Жду ваши предложения и замечания. Проект стартап, много денег нет говорю сразу.Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
- $75
Разработать сайт, ТЗ на почте.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет, вот ссылка на сайт https://prosrochka22.ru. Нужно сделать выбор города, чтобы определялся по ip либо выбор вручную. Вывести справа от логотипа. Никакой информации менять на сайте не нужно, номер 8 800... для всех городов.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Скопировать этот сайт [url=https://www.altai-resource.com]www.altai-resource.com[/url] с функционалом, а именно перевод текста на другой язык и обратная связь.Веб-программирование14 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать статью для информационного портала про строительство. Размер 3000-4000 знаков (без пробелов). Оплата договорная, но не больше 250 рублей за 100 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Версия ocStore 2.3.0.2. Ссылка на сайт: https://мтз-центр.рф Надо вывести 2 цены, оптовую и розничную на главной странице и в категориях.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Доброго времени суток, необходимо сделать 3д модель квартала с домами как на этом сайте: https://atlant-msd39.ru Соориентируйте по срокам и стоимости?3D-графика1 исполнительЗавершен5 лет назад
Всем привет, необходимо сделать похожий сайт со всем его функционалом. Вот ссылка udemy.com Просьба хорошо изучить сайт и его функционал, тем кто не уверен в выполнении заказа - не писать!Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо нарисовать/разработать 3д модель оборудования и разместить на сайт. Примеры оборудования можно посмотреть тут - http://csort.ru/catalogs/3D-графика18 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо для сайта www.pro-aesthetic.org сделать личный кабинет. Как именно прилагаю фото. [list][*]Функционал личного кабинет: личная корзина, история заказов, заполняемая форма для анкеты (скину) , окно диалога с менеджером (переписки должны сохраняться у клиента и у нас, так ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад