ooomaxpro

Иван Горошко ooomaxpro

 
29 летРоссия/Барнаул
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Рерайтинг сайта

    Здравствуйте, нужно отрерайтить основные разделы сайта https://arti.ru и написать 4-5 статей на сайт в раздел "статьи и аналитика" https://arti.ru/articles/ . жду предложения

    Статьи для сайта
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Выбор города на сайте

    Здравствуйте, Нужно на сайте сделать "выбор города", 4 города всего. Сайт сделан на вордпресс. Если человек заходит с другого города, которого нет в списке 4-ех, то выбирался просто 1 из 4. Который главный.

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Добавить товары на сайт

    Всем привет, необходимо выгрузить товары на интернет магазин сделанный на opencart. Выгрузка через Эксель. Делов на 20 минут максимум. Есть даже инструкция от программиста, который раньше это делал. p.s. Инструкция прилагаю.

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Настроить контекстную рекламу в Гугл

    Всем привет, нужно настроить рекламу в Гугл на этот сайт https://accessiblecity.eu Ключевые слова, что-то типа: tactile indicator и т. д. Настроить на Германию. На 1 страну. Оплата по факту выполненной работы. (т к прошлый исполнитель недоделал работу, компания модерацию не ...

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разобраться с контекстной рекламой

    Создали сайт на англ языке для европейского рынка, настроили рекламу в Гугл. Реклама проработала 2 дня и "обход системы", что только не делали, подавали аппеляцию, все равно блок. Писать ток опытным. Тем кто имел подобный ...

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовать 3Д дизайн

    Всем привет, в архиве прилагаю как сделали кривые руки и как надо сделать. Фотографий будет примерно 12 штук. Жду адекватные цены. Заранее спасибо за заявки. 3 фотки как сделали кривые руки, в ПДФ формате как надо сделать.

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Выбор города на сайте

    Всем привет, вот ссылка на сайт https://prosrochka22.ru. Нужно сделать выбор города, чтобы определялся по ip либо выбор вручную. Вывести справа от логотипа. Никакой информации менять на сайте не нужно, номер 8 800... для всех городов.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скопировать сайт

    Скопировать этот сайт [url=https://www.altai-resource.com]www.altai-resource.com[/url] с функционалом, а именно перевод текста на другой язык и обратная связь.

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать похожий сайт

    Всем привет, необходимо сделать похожий сайт со всем его функционалом. Вот ссылка udemy.com Просьба хорошо изучить сайт и его функционал, тем кто не уверен в выполнении заказа - не писать!

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 3D модель оборудования

    Необходимо нарисовать/разработать 3д модель оборудования и разместить на сайт. Примеры оборудования можно посмотреть тут - http://csort.ru/catalogs/

    3D-модель
    3D-графика18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка личного кабинета

    Необходимо для сайта www.pro-aesthetic.org сделать личный кабинет. Как именно прилагаю фото. [list][*]Функционал личного кабинет: личная корзина, история заказов, заполняемая форма для анкеты (скину) , окно диалога с менеджером (переписки должны сохраняться у клиента и у нас, так ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Yuriy_Gumeniuk
Юрий 
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$10
10 баллов
2 года назад
Добавить товары на сайт
Порядочный заказчик, всё для выполнения задания предоставил !
Рекомендую, все выполнено в сроки.
Ответный отзыв
ivaneska
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Написать статью для сайта
Ответственный заказчик, оплата вовремя! Рекомендую:)
Анастасия отлично справилась с поставленным заданием (написание статьи для портала про строительство). Написала дейтсвительно информативную и интересную статью. Рекомендую данного исполнителя всем!
Ответный отзыв
A_Ermolaeva
Анна 
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
$60
10 баллов
5 лет назад
Сделать 3D модель квартала
Рекомендую заказчика!
Хороший исполнитель, один макет получили, ждём второй. Рекомендую.
Ответный отзыв
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$13
10 баллов
5 лет назад
Вывод 2 цен на open cart
Все отлично! С Иваном было приятно иметь дело. Ответственный подход к задаче, понятное ТЗ и оплата после работы. Рекомендую!
Рекомендую, Алексей очень ответственный и исполнительный специалист!
Ответный отзыв