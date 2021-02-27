Настройка РК Yandex/Google

Контекстная рекламаЗавершен14 заявок790 просмотров
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Требуется настройка рекламы для ОПТОВОГО и-нет магазина пляжной одежды женской,  мужской и детской: шорты, плавки, купальники, туники. 

Просьба оставлять заявки людей компетентных в настройке рекламы именно ОПТОВЫХ магазинов. 

Хотелось бы увидеть кейсы. 

3 года назад
castaliakrd
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
olegstd
Олег 
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$189
5 дней
Однозначно рекомендую! Заказывали настройку рекламы в Яндекс и Гугл. На момент отзыва обе РК ещё дотачиваются, но результат уже есть! Уже идут продажи, хотя, ещё не сезон. Торгуем пляжной одеждой. Олег постоянно на связи, готов объяснить непонятные моменты. Отзывчивый, грамотный, инициативный, компетентный человек. Чувствуется опыт и знание своего дела. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Игорь, Отличный заказчик. Предоставляет всю необходимую информацию по тематике Оплата четкая и понятная. Тематика очень сезонная, но результат получился сразу. Это приятно Думаю ближе к сезону пляжей увеличим оборот на много. Приятно работать с такими людьми.