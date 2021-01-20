Настроить таргетированную рекламу

Здравствуйте, уважаемые исполнители. Необходимо создать и проконтролировать рекламную кампанию в Яндекс Директе. Основная услуга - ИТ аутсорсинг. Регион - Санкт-Петербург. Требуется: 1) Работа с семантикой для определения потенциально полезных других смежных страниц. 2) Экспресс анализ сферы в регионе. 3) Составление ...
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