Профи по контексту яндекса и гугла. Тематика заработок, форекс, серая.

Контекстная рекламаЗакрыт2 заявки2165 просмотров
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Добрый день,

Тематика форекс, есть лендинг с конверсией под заявки - оставить имя, телефон для связи. Нужно под это дело настроить чтобы пропустили и собрать заявки. ГЕО - Россия. Требуется опытный исполнитель, кто занимается в основном этим, знает что можно и что нельзя правилами и обтекать их, может четко и привлекательно подать креативы, настроить и вести кампанию по гуглу и яндексу.

Укажите если у вас есть отчетности и опыт по таким темам которые связаны с заработком, торги, форексы и тд.  

Укажите цену за ваши услуги. 

До связи!

3 года назад
webgan
Андрей 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
16 дней назад