Профи по контексту яндекса и гугла. Тематика заработок, форекс, серая.

Добрый день,

Тематика форекс, есть лендинг с конверсией под заявки - оставить имя, телефон для связи. Нужно под это дело настроить чтобы пропустили и собрать заявки. ГЕО - Россия. Требуется опытный исполнитель, кто занимается в основном этим, знает что можно и что нельзя правилами и обтекать их, может четко и привлекательно подать креативы, настроить и вести кампанию по гуглу и яндексу.

Укажите если у вас есть отчетности и опыт по таким темам которые связаны с заработком, торги, форексы и тд.

Укажите цену за ваши услуги.

До связи!