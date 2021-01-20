Сайт сброшу в личные сообщения. Тематика медицинская
Профи по контексту яндекса и гугла. Тематика заработок, форекс, серая.
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Добрый день,
Тематика форекс, есть лендинг с конверсией под заявки - оставить имя, телефон для связи. Нужно под это дело настроить чтобы пропустили и собрать заявки. ГЕО - Россия. Требуется опытный исполнитель, кто занимается в основном этим, знает что можно и что нельзя правилами и обтекать их, может четко и привлекательно подать креативы, настроить и вести кампанию по гуглу и яндексу.
Укажите если у вас есть отчетности и опыт по таким темам которые связаны с заработком, торги, форексы и тд.
Укажите цену за ваши услуги.
До связи!
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