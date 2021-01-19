Настройка Яндекс.Директ и Google.Ads

Тематика – профессиональное обучение Кампании уже есть, но надо их пересобрать, обдумать, распределить по регионам. Обязанности: • Анализ сайта и аудитории. • Настройка целевых запросов по страницам сайта в "Поисковой" выдаче Яндекса. (+мобильные объявления) • Настройка целевых запросов по страницам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам необходимо сделать стратегию продвижения исходя из средних запросов целевых + не самых дорогих так как наша упаковка определенно на 1 месте среди всех конкурентов, нам это даст хороший результат
Ниша: строительство
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Обязательно иметь опыт работы в этой нише
Ваши задачи
1. Прописать стратегию развития на ближайшие 5-6 месяцев, предложив свое виденье исходя из анализа сервиса SpyWords и подобных ресурсов и личного опыта в нише
2. Сделать аудит / проанализировать имеющуюся статистику, результаты в Яндекс директ (по старому сайту и рекламной компании) запросив доступ либо к рекламному кабинету, либо к Яндекс метрике(доступ предоставим)
3. Запустить рекламную компанию в Яндекс директ и Гугл адс на поиск и РСЯ и КМС до 7 дней
4. Выставить цели в Яндекс метрике на основной сайт и на под страницы, чтобы все было сгруппировано
5. Предоставлять отчеты раз в неделю о том, что было улучшено по запросам
Основная миссия
Сделать так, чтобы исходя из рекламного поведения коллег по рынку в городе Уфа, мы заняли мудрую позицию, по ключевым запросом ориентируясь на средний плюс сегмент.
Получить квалифицированные лиды до 300р (структура сайта продающая лучшая на рынке)
Использовать стратегию более нативную, нежели продажи в лоб c ВЫ ориентированностью
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