Таргетинг, контекстная реклама

Тематика – профессиональное обучение Кампании уже есть, но надо их пересобрать, обдумать, распределить по регионам. Обязанности: • Анализ сайта и аудитории. • Настройка целевых запросов по страницам сайта в "Поисковой" выдаче Яндекса. (+мобильные объявления) • Настройка целевых запросов по страницам ...
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Мы(клиент) – динамично-развивающая компания Beauty– индустрии, эксклюзивно представляющая на российском рынке пакет брендов, требующих запуска
и работы, направленной на повышение знания о бренде, роста продаж в выделенных
каналах.
1) Запуск таргетированной рекламы на нескольких площадках с дальнейшим сопровождением. Выбор и рекомендации по подбору собственно площадки.
2) Сегментирование ЦА, исходя из результатов сделать правильный подбор целей
внутри рк
3) Умение выстраивать маркетинг-стратегии, воронку продаж
4) Отслеживание, оптимизация
5) Создание отчетности по итогам рекламной кампании
6) Генерация и проверка гипотез, проведение A/B тестирований
7) Ретаргет, look-a-like, Facebook pixel
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