Таргетинг, контекстная реклама

Контекстная рекламаЗакрыт14 заявок1338 просмотров
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Мы(клиент) – динамично-развивающая компания Beauty– индустрии, эксклюзивно представляющая на российском рынке пакет брендов, требующих запуска

и работы, направленной на повышение знания о бренде, роста продаж в выделенных

каналах.

 

1)     Запуск таргетированной рекламы на нескольких площадках с дальнейшим сопровождением. Выбор и рекомендации по подбору собственно площадки.

2) Сегментирование ЦА, исходя из результатов сделать правильный подбор целей

внутри рк 

3) Умение выстраивать маркетинг-стратегии, воронку продаж

4) Отслеживание, оптимизация

5) Создание отчетности по итогам рекламной кампании

 

6) Генерация и проверка гипотез, проведение A/B тестирований

7) Ретаргет, look-a-like, Facebook pixel

3 года назад
Darya_Sergeeva_
Дарья 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад