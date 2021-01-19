Таргетинг, контекстная реклама

Добрый день, Тематика форекс, на лендинге информация о торговле, копировании сделок профессионалов, нужно чтобы люди оставляли заявки в форме – имя, номер телефона. Чтобы с ними позже связались менеджеры. Пример лендинга покажу в личке. Брокерская лицензия не ...