Сделать контекст рекламу в гугл и яндекс

Ищу опытного специалиста по Контекстной рекламе Яндекс и Google. Необходим опыт работы в Контекстной рекламе от 2х лет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Тематика форекс, на лендинге информация о торговле, копировании сделок профессионалов, нужно чтобы люди оставляли заявки в форме – имя, номер телефона. Чтобы с ними позже связались менеджеры.
Пример лендинга покажу в личке. Брокерская лицензия не имеется, так что я не знаю насколько это можно рекламить, нужен ваш опыт чтобы успешно прокрутить и получить лидов/заявок в итоге.
Меня интересует(из вашего опыта) примерная стоимость одной такой заявки/лида. Можете написать ваши расценки и сроки, а также ваши условия по оплате.
И какой примерно бюджет для начала нам бы потребовался?
*Интересуют люди с опытом и успешными кейсами.
Спасибо, до связи!
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