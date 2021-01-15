Сделать контекст рекламу в гугл и яндекс

Добрый день,

Тематика форекс, на лендинге информация о торговле, копировании сделок профессионалов, нужно чтобы люди оставляли заявки в форме – имя, номер телефона. Чтобы с ними позже связались менеджеры.

Пример лендинга покажу в личке. Брокерская лицензия не имеется, так что я не знаю насколько это можно рекламить, нужен ваш опыт чтобы успешно прокрутить и получить лидов/заявок в итоге.

Меня интересует(из вашего опыта) примерная стоимость одной такой заявки/лида. Можете написать ваши расценки и сроки, а также ваши условия по оплате.

И какой примерно бюджет для начала нам бы потребовался?

*Интересуют люди с опытом и успешными кейсами.

Спасибо, до связи!