E-mail рассылка

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Добрый день!

Хочу сделать Email рассылку:

1)на английском языке для зарубежной аудитории (Европа, США, Канада)

2)на русском языке для России и стран СНГ 

Содержание может быть идентичным.

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3 года назад
Rouqot
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
24 дня назад