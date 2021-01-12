Рекламная кампания в Яндекс Директ РСЯ

Добрый день. Необходимо создать и разместить рекламную кампания Яндекс Директ РСЯ по продаже франшизы BP Холдинг. Пример сайта: http://fr1-wr.info/. Оплата: фиксировано 20,000 рублей (при условии прохождении модерации и открутки рекламы 2 недели) + бонус привязанный к объему и качеству лидов (50,000 рублей - 50 лидов/сутки). Средняя цена лида - 500р. Более подробная информация после отклика на сообщение