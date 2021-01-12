Рекламная кампания в Яндекс Директ РСЯ

Контекстная рекламаЗакрыт24 заявки2347 просмотров
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Добрый день. Необходимо создать и разместить рекламную кампания Яндекс Директ РСЯ по продаже франшизы BP Холдинг. Пример сайта: http://fr1-wr.info/. Оплата: фиксировано 20,000 рублей (при условии прохождении модерации и открутки рекламы 2 недели) + бонус привязанный к объему и качеству лидов (50,000 рублей - 50 лидов/сутки). Средняя цена лида - 500р. Более подробная информация после отклика на сообщение

3 года назад
mayabonn
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад