Google ads / Мед тематика / Английский язык

Контекстная рекламаЗакрыт8 заявок723 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо настроить рекламную кампанию в Google Ads на английском языке по тематике anxiety disorder treatment.

Там не более 200 ключевых слов. 

3 года назад
sparj
39 летИспания
7 лет в сервисе
Был
год назад