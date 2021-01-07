Необходимо настроить рекламную кампанию в Google Ads на английском языке по тематике anxiety disorder treatment. Там не более 200 ключевых слов.
Нужно качественно настроить РК в Google Adwords, тематика
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тематика: товары из бамбука, бамбуковый паркет и фанера под паркет клей
Сколько стоит настройка? Когда готовы начать и сколько по времени займет настройка?
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