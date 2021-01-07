Ведение рекламной кампании в яндекс директ и google ads

Здравствуйте уважаемые мастера ! С Новым Годом!!! Нам нужен хороший мастер для настройки 1 рекламной компании в социальной сети ВКонтакте. Основная задача это правильная и эффективная настройка и запуск компании. Потребуются знания и опыт работы со ВСЕМИ типами рекламных ...