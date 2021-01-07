Ведение рекламной кампании в яндекс директ и google ads

$16
Контекстная рекламаЗакрыт17 заявок2645 просмотров
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Требуется выжимать максимальный результат из имеющегося бюджета.

Провести аудит текущей рекламной кампании

И на ежемесячной основе развивать и улучшать показатели

Оплата указана за неделю

3 года назад
teremo4ek
29 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
месяц назад