Настроить рекламную кампанию в ADS менеджере

Контекстная рекламаЗавершен1 заявка148 просмотров
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Здравствуйте уважаемые веблансеры

Необходимо настроить рекламную компанию в Facebook ADS Manager для Инстаграма на аудиторию Казахстан (от 16 до 65 лет)

Нужна хорошая конверсия.

Дневной бюджет 100$.

Жду предложений

С Уважением

Виталий

3 года назад
mr-diamant
Виталий 
37 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
7 дней назад
3 года назад
$70
3 дня
Все отлично! Не первый проект с Александром настраиваем. Профессионализм на высшем уровне!
Работали уже на нескольких проектах. Очень интересные задачи. Заказчик приятный, вежливый и надёжный человек. Рекомендую.