Запустить рекламную кампанию в Яндексе

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Добрый день всем! Ниша сложная - миграция и релокация в Евросоюз.

Продукт  - бесплатный вебинар по возможностям получения ВНЖ в Евросоюзе для предпринимателей и студентов

Для нас важно:

- опыт ведения сложных ниш 

- вы готовы выполнить тестовое задание

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3 года назад
Tankgirl
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
3 года назад