Запустить рекламную кампанию в Яндексе

Добрый день. Необходимо создать и разместить рекламную кампания Яндекс Директ РСЯ по продаже франшизы BP Холдинг. Пример сайта: http://fr1-wr.info/. Оплата: фиксировано 20,000 рублей (при условии прохождении модерации и открутки рекламы 2 недели) + бонус привязанный к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день всем! Ниша сложная - миграция и релокация в Евросоюз.
Продукт - бесплатный вебинар по возможностям получения ВНЖ в Евросоюзе для предпринимателей и студентов
Для нас важно:
- опыт ведения сложных ниш
- вы готовы выполнить тестовое задание
Жду ваших ответов
- Похожие заказы
- Контекстная реклама24 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен человек, который разово настроит контекстную рекламу для нашего сайта: https://rek-times.ru/Контекстная реклама29 заявокЗакрыт3 года назад
- $16
Требуется выжимать максимальный результат из имеющегося бюджета. Провести аудит текущей рекламной кампании И на ежемесячной основе развивать и улучшать показатели Оплата указана за неделюКонтекстная реклама17 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать и настроить рекламу по Поиск гугл эд. яндекс директ под сайт аудитория (Казахстан/РФ. Тематика чарджбек- помощь в возврате средств . Клиенты - те, кто потеряли деньги в различных инвестиционных компаниях в частности форекс ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать полноценную рекламную компанию на Яндексе. Директ, РСЯ. Аренда кофемашин.Контекстная реклама46 заявокЗакрыт3 года назад
тематика: товары из бамбука, бамбуковый паркет и фанера под паркет клей Сколько стоит настройка? Когда готовы начать и сколько по времени займет настройка?Контекстная реклама34 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить рекламную кампанию в Google Ads на английском языке по тематике anxiety disorder treatment. Там не более 200 ключевых слов.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт3 года назад
Настройка рекламной компании в Яндекс интернет магазин косметикиКонтекстная реклама35 заявокЗакрыт3 года назад
Разместить рекламу на различных площадках со [url=https://go.acstat.com/3f8b0d5b78a8862b]ссылкой[/url] на таких площадках как: [list][*]ВК[*]Facebook[*]Instagram[*]Yandex.Direct[*]Google Adwords[/list]Контекстная реклама19 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно 200 Низкоконкурентных запросов по теме микрозаймов и микрокредитов онлайн В Москве и Области. С ценой за клик до 50-60 рублей (Прогноз яндекса не канает)Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт3 года назад