Настроить контекстную рекламу на товар

Добрый день! Хочу сделать Email рассылку: 1)на английском языке для зарубежной аудитории (Европа, США, Канада) 2)на русском языке для России и стран СНГ Содержание может быть идентичным. В откликах указывать кейсы, цену и сроки Без кейсов можно не делать отклик