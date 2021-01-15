Настроить контекстную рекламу на товар

Добрый день. Необходимо создать и разместить рекламную кампания Яндекс Директ РСЯ по продаже франшизы BP Холдинг. Пример сайта: http://fr1-wr.info/. Оплата: фиксировано 20,000 рублей (при условии прохождении модерации и открутки рекламы 2 недели) + бонус привязанный к ...
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Гео РБ. Есть 2 лендоса один моб, второй пк
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