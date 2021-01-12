Запуск/поддержка рекламы Google

Контекстная рекламаЗакрыт17 заявок2358 просмотров
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Нужен запуск и поддержка рекламы на товары в Google. Ищем опытного человека на постоянное сотрудничество.

Требуется опыт работы с онлайн-рекламой, не для начинающих.

Нужно работать с нескольких кабинетов, расходы на аккаунты за мой счёт, но поиск, прогрев, запуск на вас.

3 года назад
evgenlerontovich
Евгений 
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад