Настройка яндекс-директ и РСЯ

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Тематика – профессиональное обучение

Кампании уже есть, но надо их пересобрать, обдумать, распределить по регионам.

Обязанности:

• Анализ сайта и аудитории.

• Настройка целевых запросов по страницам сайта в "Поисковой" выдаче Яндекса. (+мобильные объявления)

• Настройка целевых запросов по страницам сайта в "РСЯ" по 2 картинки в объявления (1к1, 16к9)

• Настройка "Ретаргетинга".   (Преследующая реклама)

• Авто Таргетинг РСЯ и Поиск

3 года назад
partner430
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад