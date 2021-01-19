Создание рекламы в Яндекс Директ по двум проектам

Контекстная рекламаЗавершен1 заявка172 просмотра
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Нужно создать рекламу в Яндекс Директ по двум проектам: Видеопродакшен и по системам герметизации. Поиск/РСЯ/Ретаргетинг.

3 года назад
dimis
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gloomy159
Илья 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$240
3 дня
Как всегда, работа на высоте, рекламные компании работают, звонки идут.
Приятно сотрудничать с Дмитрием. Всегда все на высшем уровне: от постановки четкой задачи и предоставления необходимой информации до оплаты в оговоренный срок. Рекомендую!