Настройка рекламы в яндекс по тематике стройка

Контекстная рекламаЗавершен5 заявок168 просмотров
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Нужно запустить РК в директе по строительству.

Подробности в ЛС.

3 года назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
gloomy159
Илья 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$200
3 дня
Работа выполнено отлично, запросы подобраны в полном соответствии с тематикой, объявления оформлены качественно. Илья справился с задачей в срок. Все время на связи, учитывает просьбы и пожелания по ходу работы с рекламной кампанией.
Спасибо Максиму, все как обычно на высшем уровне. Рад сотрудничеству!