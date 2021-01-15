Настройка рекламной кампании Яндекс и Гугл.

$200
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Здравствуйте. Для строительной фирмы (ремонт квартир под ключ) надо настроить рекламу в Google и Яндекс. Включая КМС и РСЯ. Лендинг ещё на разработке, будет готов 17 числа.Надо настроить разово, с несколькими модерациями в течении месяца. А далее, когда сработаемся, будем продолжать ведение.  Если есть вопросы, задавайте при отклике.

3 года назад
odison
27 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад