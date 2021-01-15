Скрипт для Google Ads

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Скрипт должен передавать в Google Ads список ip которым не нужно показывать рекламу, список будет лежать по URL в текстовом формате

Нужен скрипт, который с периодичностью будет забирать данные и размещать их в "исключенных ip" в панели настроек компании.

Возможно это будет не скрипт, а другой вариант, но цель нужно достигнуть

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3 года назад
verhmax
Максим 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад