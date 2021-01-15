Настроить цели в GTM

Требуется сделать рекламу в ads google для youtube
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно по тз настроить цели / события в Google tag manager (загрузка экрана/нажатие кнопок) и тд.
ТЗ есть дам исполнителю. Всего 36 целей / события
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