Тематика – профессиональное обучение Кампании уже есть, но надо их пересобрать, обдумать, распределить по регионам. Обязанности: • Анализ сайта и аудитории. • Настройка целевых запросов по страницам сайта в "Поисковой" выдаче Яндекса. (+мобильные объявления) • Настройка целевых запросов по страницам ...
Создать и настроить рекламную кампанию Google, Facebook
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рекламная кампания для интернет-площадки на Etsy.
Тематика: аксессуары для электроники
Аудитория англоязычная (США, Канада, Великобритания)
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