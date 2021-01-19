Реабилитация кампании в Google ADS

Контекстная рекламаЗакрыт16 заявок1759 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Упали показатели в гугл адс. Нужен человек, который проанализирует и исправит ситуацию.  Сроки обговариваются

3 года назад
guest_16110527949448
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
olegstd
Олег 
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$139
3 дня
ТОП-5
Контекстная реклама
  • Похожие заказы

  • Настройка яндекс-директ и РСЯ

    Тематика – профессиональное обучение Кампании уже есть, но надо их пересобрать, обдумать, распределить по регионам. Обязанности: • Анализ сайта и аудитории. • Настройка целевых запросов по страницам сайта в "Поисковой" выдаче Яндекса. (+мобильные объявления) • Настройка целевых запросов по страницам ...

    Контекстная реклама35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна Консультация по Яндекс Директ и Google Adwords

    Нужно настроить рекламные компании в Яндекс Директ и Google Adwaords. Рассмотрю кандидатов ТОЛЬКО с Кейсами по настройке рекламных компаний для ниши " Продажа роботизированного оборудования для автомоек РОБОТ-мойки"

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Таргетинг, контекстная реклама

    Мы(клиент) – динамично-развивающая компания Beauty– индустрии, эксклюзивно представляющая на российском рынке пакет брендов, требующих запуска и работы, направленной на повышение знания о бренде, роста продаж в выделенных каналах.   1)     Запуск таргетированной рекламы на нескольких площадках с дальнейшим сопровождением. Выбор ...

    Контекстная реклама14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить цели в GTM

    Нужно по тз настроить цели / события в Google tag manager (загрузка экрана/нажатие кнопок) и тд.  ТЗ есть дам исполнителю. Всего 36 целей / события

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт для Google Ads

    Скрипт должен передавать в Google Ads список ip которым не нужно показывать рекламу, список будет лежать по URL в текстовом формате Нужен скрипт, который с периодичностью будет забирать данные и размещать их в "исключенных ip" в ...

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка рекламной кампании Яндекс и Гугл.

    $200

    Здравствуйте. Для строительной фирмы (ремонт квартир под ключ) надо настроить рекламу в Google и Яндекс. Включая КМС и РСЯ. Лендинг ещё на разработке, будет готов 17 числа.Надо настроить разово, с несколькими модерациями в течении месяца. ...

    Контекстная реклама30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать контекст рекламу в гугл и яндекс

    Добрый день, Тематика форекс, на лендинге информация о торговле, копировании сделок профессионалов, нужно чтобы люди оставляли заявки в форме – имя, номер телефона. Чтобы с ними позже связались менеджеры. Пример лендинга покажу в личке. Брокерская лицензия не ...

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    3 года назад