Нужна Консультация по Яндекс Директ и Google Adwords

Контекстная рекламаЗакрыт9 заявок1749 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

 Нужно настроить рекламные компании в Яндекс Директ и Google Adwaords.

Рассмотрю кандидатов ТОЛЬКО с Кейсами по настройке рекламных компаний для ниши " Продажа роботизированного оборудования для автомоек РОБОТ-мойки"  

3 года назад
SpeedWas
Мария 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад