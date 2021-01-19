Тематика – профессиональное обучение Кампании уже есть, но надо их пересобрать, обдумать, распределить по регионам. Обязанности: • Анализ сайта и аудитории. • Настройка целевых запросов по страницам сайта в "Поисковой" выдаче Яндекса. (+мобильные объявления) • Настройка целевых запросов по страницам ...
Создать под ключ лэндинг для привлечения в проект инвесторов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен маркетолог, который знает где водятся инвесторы и умеет на них "рыбачить".
Нам нужен человек, у которого есть опыт про упаковке инвестиционных проектов, человек который привлекал инвесторов с помощью интернет рекламы. Человек, который может организовать рекламный трафик, результатом которого будут заявки от инвесторов. Может быть сайт, может быть таргетинг, может быть иная реклама, которая в итоге дает заявки именно от инвесторов, которым интересно под определенный процент вложиться в проект. Упаковка такого проекта "под ключ". Ниша выкуп цифровых активов. Мы выкупаем рекламные кабинеты с балансом и сайты у фирм, близких к банкротству. Сейчас привлечение идет через мессенджеры и горячие контакты. Оплата по договоренности, объем работы и цену обозначаете вы.
Обязательные требования:
Быстро тестировать маркетинговые гипотезы
Уметь параллельно тестировать до 10 гипотез
Уметь формулировать УТП
Уметь работать с гиперсегментацией
Уметь настраивать интеграцию с различными сервисами
Быстро собирать лендинги на конструкторах
Быстро настраивать контекстную рекламу
Быстро настраивать таргетированную рекламу
Уметь быстро находить конкурентов, анализировать их рекламу и сайты
Уметь делать продающие креативы
Уметь составлять отчеты по ключевым показателям, удобные для восприятия
Быстро оформлять отчеты, предоставлять статистику:
1. по конверсии
2. по экономике маркетинговых затрат
Оперативно докручивать конверсию
Уметь работать с Xmind
Уметь структурировать информацию
Оперативно отвечать и давать обратную связь в мессенджерах в рабочее время
- Похожие заказы
- Контекстная реклама35 заявокЗакрыт3 года назад
Упали показатели в гугл адс. Нужен человек, который проанализирует и исправит ситуацию. Сроки обговариваютсяЗакрыт3 года назад
Нужно настроить рекламные компании в Яндекс Директ и Google Adwaords. Рассмотрю кандидатов ТОЛЬКО с Кейсами по настройке рекламных компаний для ниши " Продажа роботизированного оборудования для автомоек РОБОТ-мойки"Контекстная реклама9 заявокЗакрыт3 года назад
Мы(клиент) – динамично-развивающая компания Beauty– индустрии, эксклюзивно представляющая на российском рынке пакет брендов, требующих запуска и работы, направленной на повышение знания о бренде, роста продаж в выделенных каналах. 1) Запуск таргетированной рекламы на нескольких площадках с дальнейшим сопровождением. Выбор ...Контекстная реклама14 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно по тз настроить цели / события в Google tag manager (загрузка экрана/нажатие кнопок) и тд. ТЗ есть дам исполнителю. Всего 36 целей / событияКонтекстная реклама5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сделать рекламу в ads google для youtubeКонтекстная реклама7 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно создать рекламу в Яндекс Директ по двум проектам: Видеопродакшен и по системам герметизации. Поиск/РСЯ/Ретаргетинг.Завершен3 года назад
Скрипт должен передавать в Google Ads список ip которым не нужно показывать рекламу, список будет лежать по URL в текстовом формате Нужен скрипт, который с периодичностью будет забирать данные и размещать их в "исключенных ip" в ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно запустить РК в директе по строительству. Подробности в ЛС.Завершен3 года назад
- $200
Здравствуйте. Для строительной фирмы (ремонт квартир под ключ) надо настроить рекламу в Google и Яндекс. Включая КМС и РСЯ. Лендинг ещё на разработке, будет готов 17 числа.Надо настроить разово, с несколькими модерациями в течении месяца. ...Контекстная реклама30 заявокЗакрыт3 года назад