Создать под ключ лэндинг для привлечения в проект инвесторов

Нужен маркетолог, который знает где водятся инвесторы и умеет на них "рыбачить".

Нам нужен человек, у которого есть опыт про упаковке инвестиционных проектов, человек который привлекал инвесторов с помощью интернет рекламы. Человек, который может организовать рекламный трафик, результатом которого будут заявки от инвесторов. Может быть сайт, может быть таргетинг, может быть иная реклама, которая в итоге дает заявки именно от инвесторов, которым интересно под определенный процент вложиться в проект. Упаковка такого проекта "под ключ". Ниша выкуп цифровых активов. Мы выкупаем рекламные кабинеты с балансом и сайты у фирм, близких к банкротству. Сейчас привлечение идет через мессенджеры и горячие контакты. Оплата по договоренности, объем работы и цену обозначаете вы.

Обязательные требования:

Быстро тестировать маркетинговые гипотезы

Уметь параллельно тестировать до 10 гипотез

Уметь формулировать УТП

Уметь работать с гиперсегментацией

Уметь настраивать интеграцию с различными сервисами

Быстро собирать лендинги на конструкторах

Быстро настраивать контекстную рекламу

Быстро настраивать таргетированную рекламу

Уметь быстро находить конкурентов, анализировать их рекламу и сайты

Уметь делать продающие креативы

Уметь составлять отчеты по ключевым показателям, удобные для восприятия

Быстро оформлять отчеты, предоставлять статистику:

1. по конверсии

2. по экономике маркетинговых затрат

Оперативно докручивать конверсию

Уметь работать с Xmind

Уметь структурировать информацию

Оперативно отвечать и давать обратную связь в мессенджерах в рабочее время