Настроить таргет вк мужская женская

Тематика – профессиональное обучение Кампании уже есть, но надо их пересобрать, обдумать, распределить по регионам. Обязанности: • Анализ сайта и аудитории. • Настройка целевых запросов по страницам сайта в "Поисковой" выдаче Яндекса. (+мобильные объявления) • Настройка целевых запросов по страницам ...
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Настроить Таргет вК https://vk.com/allezbrand, мужская и женская молодежная одежда,
Определение Ца, создание креативов, написание объявлений, настройка параметров, анализ кампании.
Город 350000 ч
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