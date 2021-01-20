Настроить таргет вк мужская женская

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Настроить Таргет вК https://vk.com/allezbrand,  мужская и женская молодежная одежда,

Определение Ца, создание креативов, написание объявлений, настройка параметров, анализ кампании.

Город 350000 ч

3 года назад
Zhandoskuandyk25
Жандос 
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв