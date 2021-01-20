Настройка Яндекс.Директа для сайта по ИТ аутсорсингу

$10
Контекстная рекламаЗакрыт21 заявка477 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые исполнители.

Необходимо создать и проконтролировать рекламную кампанию в Яндекс Директе. 

Основная услуга - ИТ аутсорсинг.

Регион - Санкт-Петербург. 

Требуется: 

1) Работа с семантикой для определения потенциально полезных других смежных страниц.

2) Экспресс анализ сферы в регионе.

3) Составление кампании в директе.

4) Формирование целей в метрике.

5) Запуск и мониторинг за кампанией в течение месяца/пока деньги не скликаются.

6) Составление рекомендаций по юзабилити, по повышению конверсии - на основе результатов кампании.

Ждем ваши вопросы и предложения с указанием бюджета.

Спасибо.

3 года назад
kindman812
Михаил 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
grand16121980
Андрей 
43 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
3 года назад
$10
30 дней