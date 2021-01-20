Оптимизация кампаний гугл адвордс

Есть 5 разных кампаний гугл адвордс на поиске. Надо проверить их на актуальность по минус словам, возможно каким-то новым изменениям в гугл, оптимизировать и максимально упростить, в идеале до 1 объявления, чтобы было удобно переносить вручную на другой аккаунт.