Оптимизация кампаний гугл адвордс

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Есть 5 разных кампаний гугл адвордс на поиске. Надо проверить их на актуальность по минус словам, возможно каким-то новым изменениям в гугл, оптимизировать и максимально упростить, в идеале до 1 объявления, чтобы было удобно переносить вручную на другой аккаунт.

3 года назад
Dominikkaros
Доминик 
40 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад