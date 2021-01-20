Настроить таргет в инстаграм

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Нужен таргетолог для запуска рекламной кампании в инстаграм. Сфера услуг - коучинг по вопросам проф выгорания и восстановления ресурса.

Задача генерировать лидов на лид-магнит. Далее по воронке продаж я работаю с лидами самостоятельно.

На все вопросы отвечу в личных сообщениях.

3 года назад
aic
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад