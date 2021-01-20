Настроить рекламу на Лендинг

Контекстная рекламаЗакрыт21 заявка1955 просмотров
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Добрый день.

Есть Одностраничный сайт, нужно:

 - обсудить оптимальную стратегию для привлечения посетителей/клиентов,

- настроить и запустить рекламную кампанию согласно выбранной стратегии.

Заявки только со сроками и стоимостью.

Спасибо.

3 года назад
Honeypremium
Геннадий 
42 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад