Honeypremium

Здравствуйте. Нужно разработать букву (ё, Ё) (большую и малую) для уже существующего шрифта. Понятное дело она должна ПОЛНОСТЬЮ соответствовать остальным буквам в этом шрифте. Предложите стоимость и сроки. Спасибо.
- Шрифты15 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Нужно разработать несколько постеров "ЗА МИР" !!! - для компании "Мёд Фамильный". Мы находимся в г. Донецк, возможности пополнить какую либо карту - НЕТ! Как быть с оплатой пока понимания тоже НЕТ(( Если найдутся желающие и ...Баннеры10 заявокЗакрыт2 года назад
Всем привет! Нужно сделать обложку для поста в Инстаграм и Вк. Детали при запросе. Заявки рассматриваю только со сроками и ценой. с ув. ГеннадийБаннеры40 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Есть Одностраничный сайт, нужно: - обсудить оптимальную стратегию для привлечения посетителей/клиентов, - настроить и запустить рекламную кампанию согласно выбранной стратегии. Заявки только со сроками и стоимостью. Спасибо.Контекстная реклама21 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день. Нужно сверстать простой одностраничный сайт. Дизайн-макет и дополнительная информация при запросе. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки. Спасибо.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день. Есть файл JPG с нужным дизайном. Нужно на его основе создать макет для верстальщика. Плюс небольшие доработки. Дополнительная информация при запросе. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки. Спасибо.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте . Нужно провести аудит дизайн-макета Landing Page (5 блоков) по продаже мёда. Основная цель аудита - перед версткой внести возможные правки и корректировки для создания эффективного сайта. Обязательно указывайте Ваш опыт, сроки и стоимость. Детали при запросе. Спасибо.Маркетинговый анализ6 заявокЗакрыт3 года назад
Основной продукт для продажи - Мёд. Мёд Премиум класса, поэтому и сайт должен соответствовать этому уровню. Дополнительная информация при запросе. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки. Спасибо.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день. Нужно разработать визитку и листовку для пчеловода. Мёд Премиум класса, поэтому всё должно соответствовать этому уровню. Дополнительная информация при запросе. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки. Спасибо.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день. Нужно создать одностраничный сайт где основной продукт для продажи МЁД. Мёд Премиум качества - это важно при разработке дизайна, либо подборе шаблона. Можно использовать конструкторы. Предложите своё видение, стоимость и сроки. Детали при запросе. Спасибо.Сайты «под ключ»85 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Нужно разработать этикетку для баночки с Мёдом. Мёд Премиум класса, поэтому этикетка должна соответствовать этому уровню. На этикетке будет размещен фамильный герб. Название "Мёд фамильный". Дополнительная информация при запросе. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки. Спасибо.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад