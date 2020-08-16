Honeypremium

Геннадий Honeypremium

 
42 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Пчеловод и основатель бренда "Мед Фамильный" https://honeypremium.ru/
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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  • Разработать букву для шрифта

    Здравствуйте. Нужно разработать букву (ё, Ё) (большую и малую) для уже существующего шрифта. Понятное дело она должна ПОЛНОСТЬЮ соответствовать остальным буквам в этом шрифте. Предложите стоимость и сроки. Спасибо.

    Шрифты15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать несколько постеров "ЗА МИР" для Сайта, Инстаграм и ВК

    Здравствуйте. Нужно разработать несколько постеров "ЗА МИР" !!! - для компании "Мёд Фамильный". Мы находимся в г. Донецк, возможности пополнить какую либо карту - НЕТ! Как быть с оплатой пока понимания тоже НЕТ(( Если найдутся желающие и ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить рекламу на Лендинг

    Добрый день. Есть Одностраничный сайт, нужно:  - обсудить оптимальную стратегию для привлечения посетителей/клиентов, - настроить и запустить рекламную кампанию согласно выбранной стратегии. Заявки только со сроками и стоимостью. Спасибо.

    Контекстная реклама21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать простой одностраничный сайт

    Добрый день. Нужно сверстать простой одностраничный сайт. Дизайн-макет и дополнительная информация при запросе. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки. Спасибо.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать дизайн одностраничного сайта на основе файла JPG

    Добрый день. Есть файл JPG с нужным дизайном. Нужно на его основе создать макет для верстальщика. Плюс небольшие доработки. Дополнительная информация при запросе. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки. Спасибо.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Аудит дизайн-макета сайта только для ПРОФИ!

    Здравствуйте . Нужно провести аудит дизайн-макета Landing Page (5 блоков) по продаже мёда. Основная цель аудита - перед версткой внести возможные правки и корректировки для создания эффективного сайта. Обязательно указывайте Ваш опыт, сроки и стоимость. Детали при запросе. Спасибо.

    Маркетинговый анализ6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать дизайн для одностраничного сайта

    Основной продукт для продажи - Мёд. Мёд Премиум класса, поэтому и сайт должен соответствовать этому уровню. Дополнительная информация при запросе. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки. Спасибо.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать визитку и листовку

    Добрый день. Нужно разработать визитку и листовку для пчеловода. Мёд Премиум класса, поэтому всё должно соответствовать этому уровню. Дополнительная информация при запросе. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки. Спасибо.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать одностраничный сайт

    Добрый день. Нужно создать одностраничный сайт где основной продукт для продажи МЁД. Мёд Премиум качества - это важно при разработке дизайна, либо подборе шаблона. Можно использовать конструкторы. Предложите своё видение, стоимость и сроки. Детали при запросе. Спасибо.

    Сайты «под ключ»85 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать этикетку для баночки с Мёдом

    Добрый день. Нужно разработать этикетку для баночки с Мёдом. Мёд Премиум класса, поэтому этикетка должна соответствовать этому уровню. На этикетке будет размещен фамильный герб. Название "Мёд фамильный".   Дополнительная информация при запросе. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки. Спасибо.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
odin9den
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Сверстать простой одностраничный сайт
Заказчик ставит чёткие задание, реагирует быстро, оплата вовремя. Было приятно иметь дело.
ОЧЕНЬ рекомендую Дениса как ответственного и очень порядочного исполнителя. Денис всегда был на связи, вовремя вносил все правки. На любой вопрос давал исчерпывающие ответы. Терпение просто ангельское! С удовольствием продолжим сотрудничать!
Ответный отзыв
vzdes
29 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Разработать дизайн одностраничного сайта на основе файла JPG
Спасибо за заказ! Хороший заказчик, вовремя оплата :)
Валерия хороший, позитивный человек. К поставленной задаче приступила сразу. Была постоянно на связи. По срокам немного вышли за рамки, но для меня это не критично. Общее впечатление от сотрудничества - РЕКОМЕНДУЮ! Спасибо.
Ответный отзыв
MariaMikus
Мария 
22 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Разработать дизайн для одностраничного сайта
Заказчик очень ответственный. Желаю успехов и процветания бренду!Очень рада, что посчастливилось сотрудничать. Благодарю.
Мне нравится творческий подход Марии к выполнению задач, поэтому мы сотрудничаем. Спасибо Мария.
Ответный отзыв
MariaMikus
Мария 
22 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Разработать визитку и листовку
Сотрудничество с Геннадием было очень удачным! Задача поставлена чётко, все обсуждения происходили очень оперативно. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Мария очень ответственный исполнитель и несомненно талантливый человек. В ходе работы были решены все поставленные задачи. Работа выполнена на ОТЛИЧНО. Спасибо. С удовольствием продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
MariaMikus
Мария 
22 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Разработать этикетку для баночки с Мёдом
Очень ответственный заказчик! Задачу изложил чётко, отвечал быстро, всегда предлагал новые идеи, работа с ним была даже командной. Человек мастер своего дела, этот проект для него - настоящее детище!
Изначально времени на ошибки с выбором исполнителя не было. Поэтому выбирал тщательно и НЕ ОШИБСЯ!!! Мария очень талантлива, инициативна и работать с ней - одно удовольствие. Будем продолжать, впереди еще много задач! СПАСИБО!
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