Качественная вёрстка сайтов
Сейчас среди моих навыков числятся: html, css, препроцессор scss, javascript (точнее работа с jquery), сборщик gulp, система контроля версий git (ссылка на профиль github: https://github.com/odin9den), анимация (animate.css, wow.js), Angular. Работаю в редакторе VS Code, поскольку там есть очень удобный встроенный терминал для работы с git и gulp. Не использую bootstrap. Кроссбраузерная и адаптивная верстка, под все виды устройств.
Постоянно учусь чему-то новому.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Angular приложение для прогноза погоды114 просмотров
- Лендинг67 просмотров
- Лендинг для продажи оборудования для майнинга85 просмотров
- Сайт услуг адвоката по иммиграции в Канаду72 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
3 года назад
ОЧЕНЬ рекомендую Дениса как ответственного и очень порядочного исполнителя. Денис всегда был на связи, вовремя вносил все правки. На любой вопрос давал исчерпывающие ответы. Терпение просто ангельское! С удовольствием продолжим сотрудничать!
Ответный отзыв
Заказчик ставит чёткие задание, реагирует быстро, оплата вовремя. Было приятно иметь дело.