odin9den

Денис Одинцов odin9den

 
29 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная вёрстка сайтов

Сейчас среди моих навыков числятся: html, css, препроцессор scss, javascript (точнее работа с jquery), сборщик gulp, система контроля версий git (ссылка на профиль github: https://github.com/odin9den), анимация (animate.css, wow.js), Angular. Работаю в редакторе VS Code, поскольку там есть очень удобный встроенный терминал для работы с git и gulp. Не использую bootstrap. Кроссбраузерная и адаптивная верстка, под все виды устройств.

Постоянно учусь чему-то новому.

JavascriptHTMLCSSBootstrapjQueryAngular
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Honeypremium
Геннадий 
42 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$40
10 баллов
3 года назад
Сверстать простой одностраничный сайт
ОЧЕНЬ рекомендую Дениса как ответственного и очень порядочного исполнителя. Денис всегда был на связи, вовремя вносил все правки. На любой вопрос давал исчерпывающие ответы. Терпение просто ангельское! С удовольствием продолжим сотрудничать!
Заказчик ставит чёткие задание, реагирует быстро, оплата вовремя. Было приятно иметь дело.
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