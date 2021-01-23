Качественная вёрстка сайтов

Сейчас среди моих навыков числятся: html, css, препроцессор scss, javascript (точнее работа с jquery), сборщик gulp, система контроля версий git (ссылка на профиль github: https://github.com/odin9den), анимация (animate.css, wow.js), Angular. Работаю в редакторе VS Code, поскольку там есть очень удобный встроенный терминал для работы с git и gulp. Не использую bootstrap. Кроссбраузерная и адаптивная верстка, под все виды устройств.

Постоянно учусь чему-то новому.