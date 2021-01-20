Настройка контекстной рекламы, ниша - сборка компьютеров

Добрый день, Анатолий! Обращаюсь к вам по совету знакомого, вы ему настраивали контекстную рекламу на сайт mayki.kz.

Цель настройки рекламы - обойти дорогие и ненужные запросы по компьютерам и попасть на нашего целевого клиента.

Наши клиенты - интернет клубы, проектные институты, офисы, видеографы, фотографы, специалисты, а так же сегмент b2c по сборке компьютеров разного назначения - игровые, для работы, офисные и тд.

Наш сайт cyberpc.kz, выполнен на конструкторе tilda

Я вам попытался высказать своё мнение, которое ограничивается уровнем моих знаний. Если от вас последует инициатива, с радостью послушаю мнение профессионала.

Ключевая цель - трафик, конверсия, продажи.

Площадки рассматриваем яндекс и гугл

С уважением, Гриценко Дмитрий