Настройка контекстной рекламы, ниша - сборка компьютеров

Контекстная рекламаЗакрыт10 заявок2258 просмотров
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Добрый день, Анатолий! Обращаюсь к вам по совету знакомого, вы ему настраивали контекстную рекламу на сайт mayki.kz

Цель настройки рекламы - обойти дорогие и ненужные запросы по компьютерам и попасть на нашего целевого клиента. 

Наши клиенты - интернет клубы, проектные институты, офисы, видеографы, фотографы, специалисты, а так же сегмент b2c по сборке компьютеров разного назначения - игровые, для работы, офисные и тд. 

Наш сайт cyberpc.kz, выполнен на конструкторе tilda 

Я вам попытался высказать своё мнение, которое ограничивается уровнем моих знаний.  Если от вас последует инициатива, с радостью послушаю мнение профессионала. 

Ключевая цель - трафик, конверсия, продажи. 

Площадки рассматриваем яндекс и гугл

С уважением, Гриценко Дмитрий 

3 года назад
Takem
29 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад