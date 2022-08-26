Настройка контекстной рекламы в Google.Ads

Требуется интернет-маркетолог для настройке контекстной рекламы яндекс и гугл для лендингов.
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Здравствуйте, нужно настроить рекламу в Google.Ads для компании производителя детской одежды. Необходим специалист с опытом работы. Жду ваших откликов)
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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