Настройка и введение таргетированной рекламы для группы веб студии

Контекстная рекламаЗакрыт27 заявок4073 просмотра
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необходимо настроить и ввести таргет группы веб студии. сразу указывайте сумму работы, необходимый бюджет для  рекламной кампании и срок запуска рекламы

3 года назад
Rin_Dream
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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