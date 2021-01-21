Продвинуть ссылку

Добрый день, если ссылка на микрозайм мне нужно что б люди просто заполнили заявку деньги могут не брать а просто заполнить заявку, по этой ссылке https://bit-ly.ru/8JcP5

Требование к заёмщику:

Гражданство РФ

Паспорт РФ и мобильный телефон

Возраст заемщика от 18 лет

вот ссылка https://bit-ly.ru/8JcP5

ГЕО вся РФ кроме Кавказа