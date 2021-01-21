Продвинуть ссылку

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Добрый день, если ссылка на микрозайм мне нужно что б люди просто заполнили заявку деньги могут не брать а просто заполнить заявку,  по этой ссылке  https://bit-ly.ru/8JcP5

Требование к заёмщику:

Гражданство РФ

Паспорт РФ и мобильный телефон

Возраст заемщика от 18 лет

вот ссылка https://bit-ly.ru/8JcP5

ГЕО вся РФ кроме Кавказа

3 года назад
Alexander_111
23 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад