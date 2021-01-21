Настройка Google Analitics

необходимо настроить и ввести таргет группы веб студии. сразу указывайте сумму работы, необходимый бюджет для рекламной кампании и срок запуска рекламы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать счетчик для E-mail рассылки в Google Analitics цель фиксации открытия письма с детализации по каждому email
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