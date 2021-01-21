Настройка Google Analitics

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Нужно создать счетчик для E-mail рассылки в Google Analitics цель фиксации открытия письма с детализации по каждому email 

3 года назад
ArtemBA
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад