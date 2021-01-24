Facebook API Настройка, Настройка пикселя детальная, настройка таргета

Контекстная рекламаЗакрыт3 заявки1763 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настройка ФБ Апи, попробовать связать с моей ЦРМ(LP CRM), передача статусов заказов.

Есть 9 сайтов, увеличение объёмов продаж.

Товарка, спрос огромный.

Цель 500-600 штук продажа товара в сутки.(Бюджет имееться)

3 года назад
slyman
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад