Настройка рекламной кампании Google Ads

Контекстная рекламаЗакрыт11 заявок1999 просмотров
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Требуется настроить рекламу youtube роликов в google ads. Цель кампании - увеличение числа подписчиков, лайков и комментариев на видео. Все детали в ЛС

3 года назад
rasteq
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад