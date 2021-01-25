Настройка рекламной кампании Google Ads

необходимо настроить и ввести таргет группы веб студии. сразу указывайте сумму работы, необходимый бюджет для рекламной кампании и срок запуска рекламы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется настроить рекламу youtube роликов в google ads. Цель кампании - увеличение числа подписчиков, лайков и комментариев на видео. Все детали в ЛС
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