Требуется толковый контекстолог для создания РК магазина домашней одежды. И организации в целом рекламирования продукта.
Настройка, оптимизация и аналитика рекламных кампаний Google и Yande
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Здравствуйте.
Рекламная компания в adwords создана. В Яндексе нужно создать с нуля.
Цель - получение 3-4 звонков в день из каждой сети.
Задача - настроить, оптимизировать, снизить стоимость лида.
На регулярной основе.
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