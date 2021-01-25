Настройка, оптимизация и аналитика рекламных кампаний Google и Yande

Контекстная рекламаЗакрыт13 заявок2036 просмотров
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Здравствуйте. 

Рекламная компания в adwords создана. В Яндексе нужно создать с нуля.

Цель - получение 3-4 звонков в день из каждой сети.

Задача - настроить, оптимизировать, снизить стоимость лида.

На регулярной основе.

3 года назад
B_U_T_C_H
Муртахан 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад